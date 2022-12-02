Санкт-Петербург, 2 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 2 декабря поручил провести процессуальную проверку в связи с публикациями СМИ об отказе в Санкт-Петербурге в бесплатном предоставлении земельных участков ветеранам боевых действий. Ветераны считают, что положенной им землей хотят по-своему распорядиться чиновники.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

В публикации издания «Невские новости» 30 ноября говорилось о том, что несколько ветеранов «горячих точек» отправили заявление в прокуратуру, пожаловавшись на необоснованные отказы со стороны чиновников. Один из ветеранов рассказал, что администрация города длительное время отказывает в получении бесплатного земельного участка в черте города.

Мужчина за свой счет провел межевание участка, подтвердившее возможность его оформления в собственность, но получил отказ в предоставлении земли, мотивированный тем, что границы его участка якобы пересекаются с другим. Такие же ответы получили и другие ветераны, предположив коррупционную составляющую в действиях государственных органов.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марине Парастаевой провести процессуальную проверку по данному факту и представить подробный доклад.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

По данным СМИ, отказ в получении положенных по закону участков пришел более чем ста ветеранам боевых действий. Обратившиеся в прокуратуру считают, что речь идет о преступном сговоре и своих планах на землю у чиновников.