Москва, 2 декабря, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Помощь инвалидам должна быть не абстрактной, нужно вникать в ситуацию каждого человека, которому оказывается поддержка, заявил 2 декабря президент страны Владимир Путин на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями и представителями общественных организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент, говоря о поддержке инвалидов, высказал мнение, что нужно помогать людям «с учётом их индивидуальных особенностей, потребностей», и в этом плане правильный подход выработан у общественных объединений.

Владимир Путин «Действовать нужно не вообще, не абстрактно, опираясь на какие-то усреднённые показатели, а помогать, конечно, ну, во всяком случае, стремиться нужно к этому, помогать конкретному человеку в его конкретной, личной ситуации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин обсудил с главой Минобороны РФ создание центров реабилитации для людей с инвалидностью.