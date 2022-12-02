Москва, 2 декабря, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин однажды пробовал заниматься гончарным делом. Об этом он сообщил 2 декабря, общаясь по телемосту с участниками чемпионата по профессиональному мастерству.

Kremlin.ru Владимир Путин

Одна из участниц рассказала, что победила в соревновании по гончарному делу. На это российский лидер признался, что тоже пробовал этим заниматься.

«Я тоже однажды пробовал этим заниматься. Но это было очень давно», — сказал Путин.

Девушка ответила, что знает, так как видела фотографию президента, где он этим занимается.

Стоит отметить, что фотографию, как Путин делает посуду из глины, обнародовали на сайте Кремля. Там указано, что снимок сделан в августе 2001 года.