Лондон, 2 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя применение в конфликте на Украине британской артиллерии, заявил, что она «безнадежно устарела». Об этом говорится в статье обозревателя Доминика Николлза, опубликованной 1 декабря The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По его данным, Уоллес убедил правительство, что артиллерийские системы национальной армии нуждаются в модернизации, а самоходные гаубицы AS-90, которые являются основой британской артиллерии уступают аналогам других государств.

Сообщается, что на развитие данного вида войск в Великобритании планируют выделить £24 млрд. Из них половина суммы пойдёт на опытно-конструкторские проекты и исследования, £6 млрд — на латание «чёрной дыры» в бюджете минобороны, а остальные — на замену снарядов.

Напомним, ранее в Германии сообщили, что в стране почти не осталось боеприпасов из-за помощи киевского режиму. По данным немецких СМИ, минфин ФРГ пока отказался выделить дополнительные средства на закупку вооружений.