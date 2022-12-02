Тирана, 2 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. С призывом развивать бизнес в странах Западных Балкан — Албании и Северной Македонии, и инвестировать в них обратился к немецким компаниям президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил об этом 2 декабря в ходе своего визита в албанский город Берат.

Kuebi Франк-Вальтер Штайнмайер

Как отметил президент Германии, на протяжении последних лет в Албанию приехало много компаний, однако для стабилизации местного рынка труда и придания экономике еще большего импульса, по его мнению, сюда нужно привлечь больше инвестиций из ФРГ.

«Здесь очень хорошо представлена Турция, а также Франция и Италия. Настало время, чтобы больше немецких компаний подумали о том, чтобы приехать сюда, узнать об общих условиях и инвестировать здесь», — сказал он.

Также Штайнмайер уточнил, что в данный момент в странах Западных Балкан и особенно — в Албании, идёт некоторое развитие экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германский федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что России, по его мнению, следует вернуться к «мирному порядку», который существовал раньше в Европе.