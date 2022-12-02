Медведев объявил руководство Украины врагами православия
Москва, 2 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Украинская власть открыто является врагом Христа. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Government.ru
Дмитрий Медведев
«Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры», — написал Медведев.
Он призвал христианский мир относиться к украинским властям соответствующе этой формулировке.
Медведев также напомнил «киевским христопродавцам» слова, которые указаны в Священном писании: «И не пощадит тебя око Моё, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь каратель» (Иез. 7:9).