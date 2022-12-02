Армения подтвердила согласие с предложением РФ отложить карабахский вопрос
Армения ожидает от РФ реализации предложения отложить вопрос о статусе Нагорного Карабаха
Ереван, 2 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Армения согласна предложением России отложить вопрос о статусе Нагорного Карабаха на будущее. Об этом 2 декабря заявил журналистам депутат армянского парламента, глава комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян.
«Мы неоднократно заявляли, что согласны на предложение России отложить обсуждение статуса Нагорного Карабаха. Теперь вопрос в том, насколько российская сторона способна реализовать эти предложения», — сказал Агаджанян.
Он отметил, что данное предложение не противоречит Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ, в которой говорится о формировании отношений между республиками после распада СССР. Ереван и Баку ранее подтвердили свою приверженность к ней.
Напомним, президент Азербайджана неоднократно заявлял, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха не существует и должен быть исключён из повестки дня. По его мнению, карабахский конфликт был разрешён после завершения войны в 2020 году.