Ереван, 2 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Армения согласна предложением России отложить вопрос о статусе Нагорного Карабаха на будущее. Об этом 2 декабря заявил журналистам депутат армянского парламента, глава комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Мы неоднократно заявляли, что согласны на предложение России отложить обсуждение статуса Нагорного Карабаха. Теперь вопрос в том, насколько российская сторона способна реализовать эти предложения», — сказал Агаджанян.

Он отметил, что данное предложение не противоречит Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ, в которой говорится о формировании отношений между республиками после распада СССР. Ереван и Баку ранее подтвердили свою приверженность к ней.

Напомним, президент Азербайджана неоднократно заявлял, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха не существует и должен быть исключён из повестки дня. По его мнению, карабахский конфликт был разрешён после завершения войны в 2020 году.