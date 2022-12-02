Тегеран, 2 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Иран и Россия могли бы наращивать сотрудничество в сфере технологий. Стремление об этом есть у иранских властей. Об этом заявил 2 декабря журналистам вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

Как отметил представитель правительства Ирана, у сотрудничества с Россией есть многолетняя история, поэтому в настоящее время надо его укреплять и продолжать, в том числе и в сфере развития технологий.

«Есть возможность это сотрудничество не только развивать, но и укреплять. Это касается нашей работы в области научных исследований и развития технологий», — заявил вице-министр нефти Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях состоялось подписание соглашения России и Ирана о сотрудничестве в сфере энергетического машиностроения, а также в сфере судо- и авиастроения.