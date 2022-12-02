Санкт-Петербург, 2 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Активы, подконтрольные уполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александру Абросимову, арестованы по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Обеспечительный арест наложен на акции и имущество АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), сообщает 2 декабря «Деловой Петербург», также введён запрет на любые действия с активами и решения о выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 18 ноября в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил иск Генеральной прокуратуры, ответчиками в котором выступают 126 физических и юридических лиц. Среди ответчиков фигурирует стивидорная компания, учрежденная в 1990-х годах, — АО «Коммерческий центр, транспорт и лес», работающая на сегодня как морской терминал.

В числе ответчиков — дочери бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга Александра Абросимова, в 1994–2014 годах занимавшего пост главы АО «Коммерческий центр, транспорт и лес», а также акционеры КЦТЛ — кипрские компании «Ламбдон Сервисез Лимитед», «Эрстад Инвестментс Лимитед» и «Мэлэйн Лимитед». В деле в качестве ответчиков также фигурирует ООО «Леверидж». По данным СМИ, эту компанию полностью контролирует Абросимов.

Детали спора не раскрывались, но схема подачи иска напоминала схожие дела, инициированные прокуратурой в рамках деприватизации ряда государственных активов, а также изъятия в пользу государства того стратегического имущества, которое попало под иностранный контроль.

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По данным «ДП», Генпрокуратура требует признать недействительным договор «об образовании и деятельности холдинговой группы» между КЦТЛ и АО «Северная верфь», заключённый в ноябре 1994 года. Истец требует «восстановить положения, существовавшее до нарушения права Российской Федерации в виде обязания… списать акции с лицевых счетов». Ответчиками признаны все владельцы акций КЦТЛ. По существу дело рассмотрят в конце января 2023 года.