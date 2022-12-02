Москва, 2 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Франции, сообщая о планах создать «трибунал» по действиям России на Украине, пытается создать политизированную «судебную» инстанцию, которая не будет иметь ничего общего с правосудием. Об этом говорится в обнародованном 2 декабря заявлении МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

«Не перестаём удивляться цинизму французских властей. Подчёркивая, что «приоритетом» для них является «борьба с безнаказанностью» на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их», — говорится в сообщении.

В российском МИД отметили, что Париж закрывает глаза на преступления киевского режима на подконтрольных ему территориях, на обстрелы в течение восьми лет Донбасса и «правового беспредела» в их отношении. Кроме того, Франция не отреагировала на видео расстрела пленных российских военнослужащих.

«Требуем, чтобы французские дипломаты, столь внимательно относящиеся к проблематике защиты прав человека, не делили людей на «правильных» и «неправильных», «своих» и «не своих», — отметили в МИД РФ.

Российские дипломаты призвали Францию отправить из «бригад юристов и криминалистов», прибывших на Украину, хотя бы одного на территории, которые обстреливают ВСУ.

Также французскому МИД напомнили о военных преступлениях французов в Алжире, Индокитае и Ливии в период колониализма и призвал создать трибунал по собственным преступлениям.