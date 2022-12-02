Вашингтон, 2 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Американский актер Брэд Уильям Хэнке скончался в возрасте 56 лет. Об этом 2 декабря сообщает авторитетное издание Variety со ссылкой на представителя актера.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Уточняется, что киноактер скончался 29 ноября. О причинах смерти не сообщается.

Наиболее известными сериалами с участием Брэда Уильяма Хэнке являются «Декстер», «Остаться в живых», «Касл» и «Бесстыжие». Также американский актер исполнял роли заднего плана в фильмах «Тринадцатый этаж», «Ярость» и «Оранжевый — хит сезона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что известная французская киноактриса Милен Демонжо скончалась на 88-м году жизни.