Лодзь, Польша, 2 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Несмотря на сложившиеся проблемы, у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) есть будущее в качестве международной площадки для равного диалога. Об этом 2 декабря заявил на сессии глав МИД стран — участниц ОБСЕ в польской Лодзи постоянный представитель РФ при Организации Александр Лукашевич.

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«Когда пройдёт русофобская истерия, мы будем готовы сообща восстанавливать работу в ОБСЕ. Но делать это придётся на новых началах, поскольку прежние подходы себя основательно дискредитировали», — сказал Лукашевич.

По его мнению, придётся выстраивать договорённости в вопросах безопасности с учётом баланса интересов, а также укреплять меры доверия. По мнению постпреда РФ, ОБСЕ должна обеспечивать такие гарантии безопасности, которые будут обеспечены юридически.

Лукашевич также заявил, что в настоящее время задачи Организации свелись к тому, чтобы «наказать и сдерживать» Россию.

Напомним, заседание глав МИД государств — членов ОБСЕ началось 1 декабря. Власти Польши отказались пускать на мероприятие министра иностранных дел России Сергея Лаврова.