Брюссель, 2 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Еврокомиссия выступает с предложением ввести на территории Евросоюза уголовное наказание для тех, кто помогает обходить антироссийские санкции. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ЕК.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Согласование уголовных определений, а также видов и уровней наказаний за нарушение санкций облегчит расследование, судебное преследование и наказание за такие нарушения во всех государствах-членах», — говорится в заявлении.

Предлагается ввести наказание в виде тюремного заключения на срок не менее пяти лет и штраф в размере не менее 5% от годового оборота компании, нарушившей запрет.

В обнародованном проекте директивы говорится, что под нарушение попадает предоставление денежных средств тем, на кого распространяются санкции, неоправданная задержка при замораживании их средств и сотрудничество с данными лицами. Ответственность могут ввести и за сокрытие принадлежности активов лицам, попавшим под санкции.

Напомним, 28 ноября Совет Евросоюза постановил внести в список уголовных преступлений ЕС обход антироссийских санкций. В него включают преступления, которые выходят за границы одного государства. В данный список ранее включили терроризм, торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию женщин и детей, торговлю наркотиками и оружием, отмывание денег.