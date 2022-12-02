* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 2 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Ликвидированный в Сирии лидер международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Хасан аль-Кураши был убит бойцами правительственной армии Сирии. Появившуюся информацию о нейтрализации главаря террористов силами оппозиции, опровергли журналисты гостелевидения Сирии.

Иван Юдинцев ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявила о гибели своего лидера Абу аль-Хасана аль-Кураши, возглавлявшего организацию с февраля 2022 года. Место и дату его смерти боевики не уточнили.

В то время как, по неподтвержденным данным, приведенным телеканалом Ikhbariya со ссылкой на свой источник в органах безопасности Сирии, лидер ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ликвидирован вместе со всеми членами его группировки в ходе спецоперации, проведенной 15 октября в городе Джасим провинции Дераа армией Сирии при поддержке местных активистов.

Нейтрализованный лидер боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аль-Курайши стал третьим лидером группировки, убитым после ликвидации её основателя Абу Бакр аль-Багдади.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.