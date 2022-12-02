Москва, 2 декабря, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В рамках контрбатарейной борьбы российские войска нанесли удар по сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады киевских боевиков и подавили две огневые позиции реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в Харьковской области. Об этом 2 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Жовтневое и Михайловка Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также российскими войсками было нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям бандеровских формирований на огневых позициях, а также живой силе и военной технике боевиков ВСУ в 184-х районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы (ВС) РФ поразили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов киевских нацистов в Запорожской области.