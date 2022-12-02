Донецк, 2 декабря, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за последние сутки сбили один украинский МиГ-29, один Су-25 и семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил Игорь Конашенков на брифинге 2 декабря.

Mil.ru Су-25

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики сбит истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское (ДНР) сбит украинский штурмовик Су-25», — заявил генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Также Конашенков добавил: «Кроме того, за сутки уничтожено 7 БПЛА в районах населенных пунктов Сватово, Краснореченское, Червонопоповка, Голиково, Сторожевка (все — ЛНР) и Егоровка (ДНР)».

Как передавало ИА REGNUM, в ходе брифинга Конашенков также заявил о полном освобождении Курдюмовки в Донецкой Народной Республике.