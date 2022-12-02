Москва, 2 декабря, 2022, 13:53 — ИА Регнум. «Ёлка телеканала «Мульт» стартует 24 декабря в многотысячном зале Crocus City Hall в Москве. В этом сезоне продюсерский центр «Седьмая радуга» подготовил настоящий сюрприз для зрителей, обещающий, по словам организаторов, незабываемые впечатления.

«Седьмая Радуга» «Ёлка в «Крокусе»

Традиционные атрибуты зимней сказки — Дед Мороз, Ёлка и праздничные песни, — объединятся с передовыми технологиями, спецэффектами и героями современных мультфильмов. На одной сцене встретятся Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг и Кошечки-Собачки. Весёлые приключения с интерактивными играми от партера до балкона и фантазийными костюмами в мире анимации и волшебства станут ярким событием праздничных дней. Шоу подготовлено в партнёрстве с телеканалом «Мульт» и телерадиокомпанией ВГТРК. Посетить ёлку можно до 7 января.