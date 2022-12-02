Москва, 2 декабря, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Бойцы подразделений Вооружённых сил (ВС) России отбили атаку ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По данным ведомства, наступали три ротные тактические группы противника на Червонопоповку Луганской Народной Республики. Удары артиллерии и авиации рассеяли наступающих.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа. Одиннадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продолжают окружать Артёмовск. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ приготовились эвакуировать из этого района командный пункт.