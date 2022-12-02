Вашингтон, 2 декабря, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Подача омаров на торжественном ужине президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона стала причиной критики со стороны политиков и экологических активистов. Об этом 2 декабря сообщает американская газета The Wall Street Journal.

The White House Эмманюэль Макрон и Джо Байден

По информации издания, в ходе торжественного ужина в Вашингтоне по поводу встречи лидеров Франции и США было подано 200 омаров из штата Мэн, в котором ведутся дискуссии о том, наносит ли оборудование для промысла омаров вред гренландским китам.

При этом ранее из-за этого сеть популярных американских супермаркетов Whole Foods приостановила продажу омаров.

Также указывается, что подача этих ракообразных на торжественном ужине в Белом доме вызвала критику со стороны сенатора-республиканца от штата Мэн Сьюзан Коллинз и главы одной из некоммерческих организаций по охране океана Гиба Брогана.

Отметим, Эммануэль Макрон прибыл в США 29 ноября и завершит свой визит 2 декабря поездкой в Новый Орлеан.