Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Цель вытеснять с российского рынка западных зерновых трейдеров в РФ не преследуется, заявил 2 декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

Комментируя по просьбе журналистов предложение, которое глава ВТБ Андрей Костин внёс в сентябре относительно изменения политики в отношении западных зернотрейдеров, Патрушев сказал:

«Если коллеги захотят сами уйти, значит, мы подыщем тех, кто готов будет заместить, а выгонять никого не будем».

Напомним, Костин в сентябре предложил ограничить в РФ деятельность западных зернотрейдеров ради усиления позиций отечественных трейдеров на мировом рынке.

Так, в письме к президенту РФ глава ВТБ предложил запретить связанным с недружественными странами компаниям закупать зерно и семена масличных культур у российских сельхозпроизводителей для последующего экспорта.