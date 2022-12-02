Минсельхоз РФ: у Москвы нет цели выгнать с рынка западных зернотрейдеров
Глава Минсельхоза РФ заявил, что зерновые сделки западных трейдеров внутри России не запретят
Самарканд, Узбекистан, 2 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Цель вытеснять с российского рынка западных зерновых трейдеров в РФ не преследуется, заявил 2 декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
Комментируя по просьбе журналистов предложение, которое глава ВТБ Андрей Костин внёс в сентябре относительно изменения политики в отношении западных зернотрейдеров, Патрушев сказал:
Напомним, Костин в сентябре предложил ограничить в РФ деятельность западных зернотрейдеров ради усиления позиций отечественных трейдеров на мировом рынке.
Так, в письме к президенту РФ глава ВТБ предложил запретить связанным с недружественными странами компаниям закупать зерно и семена масличных культур у российских сельхозпроизводителей для последующего экспорта.