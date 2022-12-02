Пекин, 2 декабря, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал европейские страны задуматься, почему процветание Европы зависит от интересов США. Об этом китайский дипломат заявил 2 декабря на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Мы обратили внимание на то, что США представили так называемый законопроект о снижении инфляции и законопроект о чипах для защиты своих интересов, однако они ничуть не опасаются того, как это повлияет на другие страны», — отметил Чжао Лицзянь.

По словам официального представителя МИД Китая, США наглядно придерживаются принципа «Америка прежде всего». Европа «истекает кровью», расплачиваясь инфляцией и высокими ценами на энергоносители, заявил Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа во всём поддержала русофобскую политику США и их желание использовать Украину как средство ведения войны против России. По словам дипломата, Европа стала слабее, безоглядно побежав за США.

Читайте также: Глава МИД России: Европа стала слабее, побежав за США