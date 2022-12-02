Москва, 2 декабря, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») считает, что нужно прекратить практику принятия поправок в КоАП РФ или Налоговый кодекс РФ большим количеством законопроектов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

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«В принципе, понятно, откуда это берется. Наверное, разные департаменты готовят эти законопроекты в министерствах, в правительстве. Мне кажется, что надо этот процесс, конечно, серьезно улучшить и синхронизировать. Давайте, по крайней мере, по пять штук в один законопроект объединять», — сказал Жуков в ходе ежегодного совещания в Совфеде со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По его словам, тогда может быть не будет такого роста принятых законопроектов, но зато это будет серьезная экономия времени Государственной думы, Совета Федерации и правительства РФ.

«У нас Налоговый кодекс, это просто уже поправки в поправки мы принимаем на одном и том же заседании также как и в КоАП. Здесь нам нужно подумать, как это сделать», — отметил парламентарий.

С его предложением согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы закон уже как лоскутное одеяло заделываем. Ну нельзя, надо как-то систематизировать, чтобы скажем изменения в Налоговый кодекс, КоАП, в Бюджетный… Ну такие основополагающие вещи ну раз в полгода вносили. Собрать их все вместе в виде одного закона. Мы сами путаемся. Я уже не говорю как бизнесу, гражданам в этом разбираться», — ответила она.