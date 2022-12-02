Москва, 2 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Государства «Большой семерки» намерены окончательно договориться о потолке цен до 5 декабря, но хотят «наказать» Россию так, чтобы не вызвать дополнительного скачка цен на энергоносители и им самим от этого не стало еще больнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

(сс) randomix Добыча нефти

«Дипломатические источники сообщают, что правительства всех стран Европейского союза, за исключением Польши, договорились о введении единого потолка цены на российскую танкерную нефть в размере 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, позволяющим удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены, который должен вступить в силу уже 5 декабря. Российская нефть марки Urals торговалась на уровне около 70 долларов за баррель в четверг днем, — сказал Ильинский.– Таким образом, страны ЕС почти согласовали новое дискриминационное правило, позволяющее европейским потребителям обходить рыночные законы и использовать командно-административные методы управления мировой экономикой, разработанные во времена могущества Советского Союза».

Идея введения потолка цен была предложена на саммите «Большой семерки» с целью нанесения мощного и крайне болезненного удара по экономике России.

«Для легализации договоренности представителей стран ЕС формально необходимо подписание итогового документа всеми странами — членами ЕС, однако Польша пытается выторговать для себя особые условия и заняла жесткую переговорную позицию, требуя установления потолка цен на уровне 20-30 долларов за баррель, — заметил экономист. — Видимо, нынешняя бескомпромиссная позиция Польши определяется ее исторической памятью былых времен, когда социалистическая Польша получала нефть из СССР по ценам многократно ниже рыночных. Поэтому Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, по состоянию на вечер четверга не подтвердила, поддержит ли она сделку. Надо отметить, что европейские переговоры о введении потолка цен проходили долго и очень сложно в условиях бурного развития энергетического кризиса в Европе».

Как пояснил профессор, европейцы хотят еще сильнее «наказать» Россию, но так, чтобы не вызвать дополнительного скачка цен на энергоносители и им самим от этого не стало еще больнее.

«По задумке европейских политиков, разработанное соглашение должно позволить странам ЕС беспрепятственно продолжать импортировать российскую сырую нефть с использованием западных страховых и морских услуг до тех пор, пока они не будут платить за баррель больше согласованного лимита. Другими словами, в случае его подписания всеми странами ЕС соглашение о введении потолка цен автоматически отменит предыдущее соглашение о полном запрете импорта российской нефти в Европу, который сейчас составляет более 10% общего мировой добычи. Это позволит европейцам сохранить ограниченный доступ к российским энергоносителям, если Россия продолжит экспорт в страны, которые введут потолок цен на российскую нефть», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что после того, как страны «Большой семерки» договорятся о введении потолка цен на российскую нефть, РФ едва ли потеряет большие объемы поставок черного золота на международный рынок.