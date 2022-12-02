Санкт-Петербург, 2 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Петербургский бар-ресторан «DOSKI» (Доски) уволил официанта, который открыто носил на своей одежде во время работы медальон в виде жетона в цветах украинского флага и надписью ЗСУ (на русском — ВСУ, Вооруженные силы Украины). Заведение извинилось перед своими клиентами за поведение бывшего сотрудника.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

О том, что один из посетителей заметил символику ВСУ на груди официанта, ранее сообщил журналист Руслан Осташко. Посетитель заснял официанта на телефон и пытался узнать у него причину ношения медальона, однако поклонник ВСУ уклонился от ответа.

«Уважаемые гости нашего бара! Приносим искренние извинения за ситуацию со значком официанта. Данный сотрудник уволен и больше не работает в нашем баре», — говорится в сообщении в группе бара-ресторана «DOSKI» в соцсети «ВКонтакте».

«Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и ВС России, и неоднократно оказывал посильную помощь участникам специальной военной операции. Мы принимали участие в сборах средств первой необходимости для ВС РФ», — заверила администрация заведения.

Она выразила благодарность клиентам «за проявленную бдительность».