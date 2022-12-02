Блинкен: США не хотят «заморозки» конфликта на Украине
Госсекретарь США Блинкен не хочет «заморозки» конфликта на Украине
Вашингтон, 2 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не хотят «заморозки» конфликта на Украине, сообщает France 2.
По словам американского дипломата, США готовы поддержать позицию Киева по будущим границам в случае заключения мира.
«Необходимо избежать заморозки ситуации», — заявил Энтони Блинкен французским журналистам.
Госсекретарь США отметил, что мирное соглашение должно быть не только на бумаге, оно и соответствовать принципам Устава ООН.
«Необходимо, чтобы соглашение было надежным, чтобы не был заключен ложный мир, который будет быстро нарушен», — пояснил позицию США госсекретарь.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возможным диалог между Россией и Украиной.
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