Вашингтон, 2 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не хотят «заморозки» конфликта на Украине, сообщает France 2.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По словам американского дипломата, США готовы поддержать позицию Киева по будущим границам в случае заключения мира.

«Необходимо избежать заморозки ситуации», — заявил Энтони Блинкен французским журналистам.

Госсекретарь США отметил, что мирное соглашение должно быть не только на бумаге, оно и соответствовать принципам Устава ООН.

«Необходимо, чтобы соглашение было надежным, чтобы не был заключен ложный мир, который будет быстро нарушен», — пояснил позицию США госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возможным диалог между Россией и Украиной.

Читайте также: Диалог между Россией и Украиной возможен — Блинкен