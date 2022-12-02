Москва, 2 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий возможности для граждан обращаться в органы государственной власти, в частности, через официальные страницы таких органов в социальных сетях, например, «Одноклассники» и «ВКонтакте», внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с депутатом Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом устанавливаются требования к обращениям гражданам через социальные сети. Так, согласно документу, гражданин в своем обращении в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, а также излагает суть предложения, заявления или жалобы.

Также гражданам предоставляется право указывать в обращении необходимость направления ответа на обращение не только ответным сообщением в соответствующей социальной сети, но и посредством электронной почты и (или) почтового адреса.

Предусматривается обязанность государственных органов и органов местного самоуправления направлять ответы на обращения или уведомления о переадресации обращения с помощью ответных сообщений в соответствующих социальных сетях.

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственных пабликах: органы власти будут обязаны создавать страницы в соцсетях. Правительство России определило соцсети, где органы власти будут обязаны вести официальные аккаунты. Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Принятым законом устанавливается, что официальные сайты и официальные страницы взаимодействуют с порталом «Госуслуги» в порядке и в соответствии с требованиями, которые утверждаются правительством РФ. Таким образом, опросы, публичные слушания могут проводиться и в соцсетях.

Сейчас аудитория таких пабликов составляет более 45 млн пользователей в российских соцсетях.