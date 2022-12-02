Вена, 2 декабря, 2022, 12:16 — ИА Регнум. МАГАТЭ надеется достичь прогресса в решении вопроса безопасности Запорожской АЭС до конца текущего года. Уже рассматривается конкретное предложение, стороны достигли определенных договоренностей. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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«Есть конкретное предложение по обеспечению безопасности Запорожья, и был достигнут значительный прогресс», — цитирует Гросси газета la Repubblica.

Что касается основополагающих принципов, по которым есть договоренности, то первый из них — это договориться «не обстреливать АЭС и не стрелять с ее территории», отметил глава организации.

Еще один принцип касается признания МАГАТЭ единственным возможным органом, способным вывести из сложившейся ситуации. Все эти принципы, по словам Гросси, были обсуждены в ходе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 11 октября 2022 года.