Мелитополь, 2 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 2 декабря, что киевские боевики используют гражданские автомобили для транспортировки и перевозки минометов для обстрела союзных сил в Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Противник перешел к использованию кочующих минометов, эта тактика использовалась в 2014 году на Донбассе. Под Гуляйполем в сторону Полтавки и Малиновки постоянно используют данный вид противостояния», — заявил Рогов ТАСС.

Также Рогов добавил, что киевские боевики перевозят минометы на гражданских автомобилях, «отжатых» у местного населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Запорожской АЭС ведутся активные ремонтные работы и восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате артобстрелов со стороны ВСУ.