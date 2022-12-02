Нижний Тагил, Свердловская область, 2 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Партию модернизированных танков Т-72Б3М получило от научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) государственной корпорации «Ростех») Министерство обороны России. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе УВЗ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-72Б3

««Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны РФ партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что модернизация танков была разработана инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения и она затронула фактически все системы боевой машины, в результате чего манёвренность танков была увеличена, также была повышена их огневая мощь и уровень защищенности.

При этом уточняется, что новая защита Т72Б3М способствует значительному повышению живучести и эффективности этих танков, что позволяет их применять не только в ходе общевойсковых военных действий, но и в ходе боёв с массированным применением противотанкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что соглашение на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для американских войск и партнеров Вашингтона за рубежом заключили Пентагон и корпорация Lockheed Martin