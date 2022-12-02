Москва, 2 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. После того как до 5 декабря страны «Большой семерки» согласуют потолок цен на российскую нефть, самой РФ это не нанесет большого урона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«С одной стороны, потолок, а с другой — нефтегазовое эмбарго. Эти два решения идут в паре. К чему приводит эмбарго? К тому, что Западу придется покупать нефть не в России, которая рядом, а из стран Ближнего Востока. Это удлиняет плечо, — сказал Зубец. — А теперь ему надо гнать нефть из Персидского залива. То есть для стран отдаленных и тех, которые не могут генерировать больших объемов спроса, это будет означать удорожание поставок нефти. Причем значительное. На небольших объемах и на больших расстояниях получить хорошую цену на поставки невозможно. Крупные страны типа Германии или Франции пострадают меньше. Кроме того, надо учитывать, что Европа была и остается большим потребителем нефтепродуктов (мазут, керосин, дизельное топливо). Россия была крупнейшим поставщиком этого товара. Теперь Европе придется тянуть эти нефтепродукты из Индии, которая получает российское черное золото и делает из него нефтепродукты на своих НПЗ. Опять же это «плечо», и опять посредники. Так что история с логистикой в связи с эмбарго — она довольно плачевная. Второе — потолок».

Как полагает Зубец, в настоящее время потолок не нанесет ущерба европейским и американским потребителям.

«Потому что сейчас российская нефть стоит ниже потолка. Сейчас она торгуется (по разным оценкам) в пределах от 45 до 65 долларов за баррель», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, почему введение потолка цен Западом следует оценивать как «холостой выстрел в воздух».