Москва, 2 декабря, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки», грозя до 5 декабря окончательно договориться о потолке цен на российскую нефть, в действительности делают холостой выстрел в воздух. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Высокий потолок (61-62 доллара) — эта цифра взята из российской бюджетной политики. Минфин еще в сентябре 2022 года заявил, что новое бюджетное правило будет исходить из уровня отсечения в 62 доллара. И потом эта цифра чудесным образом появляется в решении Европейского союза. Как-то так случайно совпало, — сказал Зубец. — Понятно, что это попытка навязать России какой-то компромисс. Чтобы не получилось так, что Россия взбрыкнет и в результате всем станет только хуже. Поэтому была определена такая цена. Понятное дело, что сам подход идеологически не устраивает Россию, но технически это приемлемая для нас величина, которая позволит Западу заявить: «Мы великие, мы заставили Россию следовать нашим ограничениям», а с другой стороны, никакого существенного ущерба эта цифра не нанесет. Поэтому не принимать потолка было бы хуже, чем принять, даже в высоком варианте. Так что фактически мы наблюдаем холостой выстрел в воздух».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, почему Запад не может отказаться от идеи потолка цен.