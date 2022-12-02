Москва, 2 декабря, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Филиалам некоторых иностранных компаний в России, начавших процедуру ликвидации, запретили платить налоги в российский бюджет. Такое решение, принятое головными офисами компаний за рубежом, существенно затягивает этот процесс. Об этом сообщает сообщил РБК со ссылкой на экспертов консалтинговой компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ).

Chris Potter Налоги

При этом отмечается, что, в частности, власти США, несмотря на введённые санкции против Минфина России, разрешили подконтрольным компаниям платить налоги в России до марта 2023 года. Также указано, что такая обязанность у зарегистрированных в России юрлиц остаётся, поэтому отказ платить налоги и предоставлять налоговые декларации нарушает российское законодательство и может грозить руководству «дочек» иностранных компаний уголовной ответственностью.

«Мы получали многочисленные запросы от иностранных клиентов, что будет, если они перестанут платить налоги и подавать декларации», — поделился в беседе с изданием партнёр ДРТ, руководитель группы по разрешению налоговых споров Антон Зыков.

Эксперты советуют компаниям в случае запрета от головного офиса платить налоги в России всё же продолжать подавать отчётность и декларации, где корректно рассчитаны суммы налогов. Тогда налоговый орган может сам взыскать средства со счетов компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов заявил, что в условиях давления со стороны западных стран, которые ввели антироссийские санкции, многие иностранные компании, действующие в России либо сократили продажи, либо вовсе ушли с отечественного рынка. При этом, по его словам, некоторые компании осторожничают, не уходя полностью из России, а лишь временно приостанавливая свою деятельность.

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Эксперт напомнил, что пик ухода зарубежных компаний с российского рынка пришёлся на первые месяцы после начала специальной военной операции, однако теперь многие компании изыскивают варианты закрепиться на российском рынке, вплоть до возврата на него.