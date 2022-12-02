Москва, 2 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Уровень доверия граждан России президенту страны Владимиру Путину обнародовал 2 декабря фонд «Общественное мнение». Опрос проведён 25–27 ноября среди полутора тысяч респондентов в 53 регионов РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно данным опроса, президенту доверяют 76% граждан России. При этом, по мнению 77% опрошенных, глава государства скорее хорошо работает на своём посту.

Скорее не доверяют президенту 15% граждан России, а девять процентов опрошенных затруднились ответить, отмечается в социологическом исследовании.

Ранее ИА REGNUM публиковало результаты опроса ВЦИОМ, проведённого в конце ноября.

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