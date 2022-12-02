Мелитополь, 2 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В ночь на 2 декабря Вооружённые силы (ВС) РФ ударили по расположению боевиков киевского преступного режима во временно оккупированном ими городе Запорожье. Об этом 2 декабря сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрыв

«Минувшей ночью уничтожено административной здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Рогов отметил, что также в захваченном киевскими нацистами городе была прямым попаданием уничтожена одна из подстанций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ни под один из критериев отнесения организации к террористической, согласно регулированию США, не подходит частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», однако деятельность самих Соединённых Штатов под них полностью попадает.