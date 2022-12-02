Москва, 2 декабря, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Классификацию стран, с территории которых работник может или не может работать в удалённом формате, ввела старейшая российская ИТ-компания IBS. Об этом 2 декабря рассказал гендиректор компании Григорий Кочаров.

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Как уточнил в интервью РБК глава IBS, в компании разделили страны мира на три категории: «запрещенные», «допустимые» и дружественные, и числу последних относятся Россия и дружественные к ней государства. При этом к запрещённым отнесены страны, которые ввели санкции против РФ, входят в НАТО или ЕС и т.п., а к допустимым — нейтральные государства.

«Все, кто уехал в запрещенные страны, должны были вернуться в Россию до 10 ноября. Мы их предупредили, что, если они не вернутся, значит, будут уволены (сколько таких было, он не пояснил. — РБК). Все, кто уехал на допустимые территории, до 1 января должны принять решение, что они будут делать дальше — останутся там, переедут в Россию или на разрешенную территорию. Если они остаются на допустимых территориях после 1 января, то мы будем вынуждены их уволить», — сказал он.

Также Кочаров отметил, что компания старается вернуть на Родину находящихся на разрешенных территориях сотрудников или сделать их поездку временной.

При этом гендиректор IBS добавил, что из числа сотрудников компании за границу уехало менее 1% и они сделали это из «собственных страхов или опасений».

«Некоторые побоялись мобилизации. Парни первый раз попали в кризис, испугались, убежали. Неприятно, но по-человечески, наверное, понятно», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября стало известно, что законодательное собрание Санкт-Петербурга обратится к вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением распространить преференции, предусмотренные для отечественных IT-компаний, на организации, разрабатывающие и обслуживающие программно-аппаратные комплексы.