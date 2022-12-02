Токио, 2 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Оскорбительным является решение стран Запада по введению ограничения цен на нефть из России, которое также является искажением рынка. Об этом говорится в опубликованной 2 декабря статье японского издания Yahoo News Japan.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как отмечается в материале, такого рода решения западных стран вызывают противоречивые чувства, а к «конструкциям» такого рода мер имеется большое количество вопросов.

При этом указывается, что ряд стран может не выдержать продолжающегося роста цен на энергоносители в тот момент, когда остальные государства мира страдают от инфляции.

«Установка определенного потолка рыночных цен, которые меняются ежедневно, далека от идеологии Запада, глубоко уважающего свободу. То, как развитые страны собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря заместитель главы министерства финансов США Уолли Адейемо заявил, что американский минфин определился с потолком цен для российской нефти. Цена одного барреля первоначально составит $60.