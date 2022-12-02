Бахмут, ДНР, 2 декабря, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Старшие офицеры ВСУ, не получая приказ уходить из Артёмовска, начинают паниковать, заявил 2 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия

Марочко заявил, что положение ВСУ, дислоцированных в районе Артёмовска, ухудшается ежедневно из-за успехов российской армии на этом направлении. Командование ВСУ понимает: положение таково, что пора эвакуировать пункт управления войсками из Артёмовска в более безопасное место.

«Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 декабря, в руководстве ДНР заявили, что на артёмовском направлении ВС РФ уже полностью контролируют ситуацию, есть «огневой контроль всех основных дорог».