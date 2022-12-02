Вашингтон, 2 декабря, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Аккаунт скандально известного своими антисемитскими выходками рэпера Канье Уэста в Twitter был заблокирован администрацией соцсети. Об этом 1 декабря сообщил владелец компании Twitter Илон Маск в своём микроблоге.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Как пояснил Маск, учётная запись Уэста будет заблокирована за нарушение рэпером правил о побуждении к насилию. На какой срок будет прекращён доступ к аккаунту Уэста, Маск не уточнил.

Напомним, аккаунт рэпера был разблокирован Маском 28 октября. Блокировку на учётную запись Уэста администраторы соцсети наложили за его высказывания в адрес еврейской общины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Канье Уэст открыто признался в своих симпатиях к главарю нацистов Адольфу Гитлеру.