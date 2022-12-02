Москва, 2 декабря, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Крупный судебный спор Министерства обороны России и Ленинградского судостроительного завода «Пелла» завершился не так как ожидал истец. Арбитраж Москвы лишь частично удовлетворил иск, снизив запрошенную сумму в тысячу раз, — с 1,923 млрд рублей до 1,923 млн рублей. Решение судьи Ереминой ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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Судья не нашла оснований для удовлетворения полного требования о взыскании неустойки, заявленной на сумму 1 923 976 835,61 рубля, присудив к выплате лишь 1 923 976 рублей.

«В остальной части иска отказать», — уточняется в результативной части решение.

Полное решение пока не обнародовано, детали не сообщались.

Напомним, иск к одному из старейших налогоплательщиков Ленобласти, который испытывает финансовые трудности, был подан ещё в июле 2022 года. На сегодня также ещё не рассмотрена судом претензия к «Пелле» от того же министерства на сумму более 1,42 млрд рублей, поданная в октябре 2022 года. Заседание назначено на 30 января 2023 года.

Крупные финансовые претензии к судостроительному заводу есть также у компании «Мурмансельдь 2», которая заказывала серию рыбных траулеров. Претензии на сумму 245 818 506 рублей суд рассмотрит 7 февраля 2022 года. Из материалов этого спора известно, что речь идёт также «об обращении взыскания на заложенное имущество». Помимо этого, компания пытается взыскать 823 951 052,6 рубля по другому делу, где более 349 млн рублей — это проценты за пользование чужими денежными средствами, свыше 77 млн рублей — сумма реального ущерба, а 397 млн рублей — сумма не полученного дохода. В рамках него истец настаивал на введении обеспечительных мер в виде ареста двух судов, но арбитраж отклонил просьбу. Слушания по спору продолжатся 15 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках одного из судебных споров представитель «Пеллы» ранее заявил том, что предприятие находится «в тяжёлом финансовом положении».

21 декабря 2022 года в арбитраже намечены слушания по банкротному иску к заводу «Пелла».

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