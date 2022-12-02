Лондон, 2 декабря, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Многотысячные забастовки работников целого ряда сфер в Великобритании приведут к перебоям в работе множества учреждений и вызовут проблемы для миллионов людей в стране. Об этом 1 декабря пишет The Telegraph.

Генри Лайтен. Забастовка. 1891

В забастовках планируют принять участие медсёстры и работники скорой помощи, учителя, охранники, работники почты и железнодорожники, а также работники других сфер деятельности. Забастовки неизбежно спровоцируют хаос, который будет ощущаться каждый день и при этом нарастать.

Отмечается, что истинные масштабы происходящего удастся понять и оценить позднее. Результат протестов может оказаться крайне плачевным для экономики страны, так как профсоюз, представляющий интересы госслужащих, включая офицеров погранвойск, сотрудников паспортных столов и других, забастовку поддержал, но дата проведения протестной акции пока не назначена.

В свою очередь, правительство Великобритании считает, что решение профсоюзов о проведении забастовок вместо попыток провести переговоры грозит дестабилизировать жизнь миллионов людей в стране. Уточняется, что профсоюзы требуют значительного повышения зарплаты для всех своих членов в условиях взрывного роста инфляции.