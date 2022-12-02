Москва, 2 декабря, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Россия не лишится сырьевых доходов, а только увеличит поступления от продажи энергоносителей в случае введения западными странами ценового потолка на российскую нефть, пишет обозреватель Ирина Слав в статье для издания Oil Price.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Она напомнила, что страны «Группы двадцати» (G7) считают оптимальным лимит цен в размере $65-70 за баррель. По словам обозревателя, такой размер стоимости сырья сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть.

Слав выразила мнение, что установление подобного «потолка» и не скажется существенным образом на средствах, которые получает Россия от нефтяного экспорта. Автор статьи также привела мнение аналитиков, которые оценивают ценовые ограничения как «довольно беззубую меру».

Кроме того, обозреватель полагает, что страны ЕС не смогут прийти к единой позиции по размеру ценового «потолка», что заставит Евросоюз ввести эмбарго на нефть, которое спровоцирует подорожание нефти и приведет к росту доходов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что введение «потолка» цен на нефть спровоцирует взлет стоимости сырья в мире как минимум до $200 за баррель.