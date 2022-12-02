Пекин, 2 декабря, 2022, 05:00 — ИА Регнум. В 2023 году в КНР будет проведена пятая по счёту общенациональная экономическая перепись, сообщает 1 декабря информационное агентство Синьхуа.

Chris На китайском предприятии

Все действующие на территории Китая организации со статусом юридического лица, подчинённые им производственно-хозяйственные структуры, а также индивидуальные хозяйства, занятые в промышленности и в сфере услуг, без исключения станут объектами переписи. В ходе переписи планируется исследовать «затраты-выпуск».

В уведомлении Госсовета КНР, выпущенном по поводу переписи, подчёркивается важность соблюдения качества данных, а также необходимость обеспечить при её проведении достоверность, точность, полноту и надежность полученных сведений.

Особое внимание при проведении переписи планируется уделить исследованию соотношения затрат средств и выпуска продукции.