Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Актёр Фрэнк Валлелонги, сыгравший одну из второстепенных ролей в фильме «Зелёная книга» (2018, США), был найден мёртвым на одной из улиц американского города Нью-Йорка. Об этом 1 декабря сообщил новостной портал Deadline.

Цитата из к/ф «Зеленая книга». реж. Питер Фаррелли. 2018. США Дон Ширли и Фрэнк Валлелонга

Тело актёра было обнаружено 28 ноября рано утром в районе Бронкса, но опознали его только 1 декабря. Причина смерти мужчины ещё не установлена, отмечается, что никаких признаков повреждений на теле не было. Расследование обстоятельств гибели актёра продолжается.

По данным портала, Фрэнк Валлелонги скончался на 61-м году жизни. В фильме «Зелёная книга» режиссёра Питера Фаррелли актёр сыграл роль Руди Валлелонги, своего дяди и брата главного героя. Одним из героев фильма стал гангстер Фрэнк Валлелонги, который является отцом умершего актёра.

Фильм «Зелёная книга» получил сразу три премии «Оскар», в том числе за лучший сценарий.