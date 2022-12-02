Вашингтон, 2 декабря, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис появилась на неофициальном мероприятии, организованном спонсорами Демократической партии, сообщает 1 декабря телеканал Fox News.

Gage Skidmore Камала Харрис

Харрис выступила на четырёхдневной конференции в Вашингтоне, организованной Демократическим альянсом. Об участии вице-президента в этом мероприятии стало известно из двух фотографий, появившихся в социальной сети.

Основанный в 2005 году Демократический альянс представляет собой теневую группу богатых доноров-демократов, которая помогает направлять «прогрессивную» повестку дня. С момента своего основания организация играет важную роль в передаче огромных сумм разного рода леволиберальным организациям.

Члены Демократического альянса должны ежегодно жертвовать не менее $200 000 группам, проверенным и одобренным организацией. Согласно внутренним документам, которые стали достоянием гласности, Демократический альянс рекомендовал использовать для такого финансирования разного рода неофициальные каналы.

Членом Демократического альянса считается миллиардер Джордж Сорос.

Ожидается, что в конференции примут участие только что избранный на пост лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, сенатор Кори Букер и конгрессмен Джейми Раскин.