Киншаса, 2 декабря, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДР Конго) утверждают, что повстанцы из «Движения 23 марта» (М23) и их союзники убили по меньшей мере 50 мирных жителей в результате резни на востоке страны, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Вооружённые силы ДР Конго

По информации армии, нападению подверглись жители города Кишише. При этом представители «М23» отрицают выдвинутые обвинения и заявляют, что движение не причастно к массовым убийствам.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября глава Руанды Поль Кагаме и бывший президент Кении Ухуру Кениата призвали группировку «M23» прекратить боевые действия и покинуть занятые территории на востоке ДР Конго.

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