Токио, 2 декабря, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Коррупционный скандал, поднявшийся в Японии вокруг Токийской Олимпиады — 2020, может помешать олимпийской заявке Саппоро на зимние игры 2030 года, сообщает 1 декабря информационное агентство «Киодо Цусин».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Такую обеспокоенность выразила экс-глава оргкомитета по проведению Токийской Олимпиады Сэйко Хасимото, ныне являющаяся депутатом японского парламента.

Хасимото выразила обеспокоенность тем, что разрастающийся коррупционный скандал, связанный с крупным спортивным событием прошлого года, может негативно повлиять на заявку Саппоро на проведение зимних игр 2030 года.

«Это кажется очень серьёзным», — сказала Хасимото, отвечая на вопрос журналистов о том, как серия разоблачений предполагаемых нарушений при проведении Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио может повлиять на усилия Саппоро провести зимние Олимпийские игры 2030 года.

Хасимото сказала, что важно как можно скорее разобраться в обвинениях, чтобы Саппоро мог продолжить свою кампанию по проведению зимней Олимпиады-2030.

«Значение и ценность Токийских игр поставлены под вопрос», — заявила Хасимото.

Напомним, что председателя оргкомитета Олимпиады-2020, бывшего премьер-министра Ёсиро Мори и члена оргкомитета Харуюки Такахаси обвинили в получении крупных взяток от производителя одежды Aoki Holdings. В обмен на деньги чиновники предоставили Aoki Holdings статус официального партнёра Олимпийских игр.