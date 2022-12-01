Забастовку на железных дорогах Южной Кореи предотвратить не удалось
Профсоюз южнокорейских железнодорожников планирует начать общенациональную забастовку
Сеул, 1 декабря, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Государственная корпорация железных дорог Южной Кореи (KORAIL) и профсоюз железнодорожников в четверг, 1 декабря, провели последние переговоры, чтобы избежать первой за три года забастовки в отрасли, сообщает информационное агентство «Рёнхап».
Профсоюз железнодорожников пригрозил начать забастовку уже 2 декабря, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Его намерения связаны с тем, что национальная логистика и цепочки поставок уже нарушены остановкой грузовых автомобилей в результате забастовки дальнобойщиков, продолжающейся с прошлой недели.
И KORAIL, и профсоюз пессимистично оценивают перспективы достижения соглашения из-за больших разногласий между сторонами.
«Сегодня мы продолжаем переговоры с руководством, но кажется, что достичь соглашения сложно из-за огромных различий в позициях», — сказал представитель профсоюза.
KORAIL заявила, что большинство требований профсоюза выходят за рамки её полномочий.
Профсоюз требует повышения заработной платы на 187 000 вон ($144) в месяц, прозрачной системы продвижения по службе и сохранения текущих критериев оплаты труда по результатам работы.
KORAIL отказалась от требований профсоюза по заработной плате, сославшись на указания министерства экономики и финансов страны.
Если профсоюз выполнит план забастовки, ожидается, что перевозки пассажирских и грузовых поездов KORAIL сократятся более чем на 30% и 60% соответственно.
Компания KORAIL, штаб-квартира которой находится в городе Тэджон, управляет высокоскоростными поездами Korea Train Express (KTX), поездами-экспрессами «Сэмаыль», скорыми поездами «Мугунхва», пассажирскими поездами «Тхониль» по всей стране, а также частью метрополитена в Сеуле и столичном регионе.
Забастовка железнодорожников может нанести особый ущерб студентам, которые поедут сдавать вступительные экзамены в некоторые университеты Сеула, включая Сеульский национальный университет.
Напомним, что в последние дни Южную Кореи сотрясают массовые забастовки, в частности, водителей-дальнобойщиков и работников Сеульского метро.