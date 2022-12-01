Сеул, 1 декабря, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Государственная корпорация железных дорог Южной Кореи (KORAIL) и профсоюз железнодорожников в четверг, 1 декабря, провели последние переговоры, чтобы избежать первой за три года забастовки в отрасли, сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Minseong Kim Южнокорейский высокоскоростной поезд KTX

Профсоюз железнодорожников пригрозил начать забастовку уже 2 декабря, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Его намерения связаны с тем, что национальная логистика и цепочки поставок уже нарушены остановкой грузовых автомобилей в результате забастовки дальнобойщиков, продолжающейся с прошлой недели.

И KORAIL, и профсоюз пессимистично оценивают перспективы достижения соглашения из-за больших разногласий между сторонами.

«Сегодня мы продолжаем переговоры с руководством, но кажется, что достичь соглашения сложно из-за огромных различий в позициях», — сказал представитель профсоюза.

KORAIL заявила, что большинство требований профсоюза выходят за рамки её полномочий.

Профсоюз требует повышения заработной платы на 187 000 вон ($144) в месяц, прозрачной системы продвижения по службе и сохранения текущих критериев оплаты труда по результатам работы.

KORAIL отказалась от требований профсоюза по заработной плате, сославшись на указания министерства экономики и финансов страны.

Если профсоюз выполнит план забастовки, ожидается, что перевозки пассажирских и грузовых поездов KORAIL сократятся более чем на 30% и 60% соответственно.

Компания KORAIL, штаб-квартира которой находится в городе Тэджон, управляет высокоскоростными поездами Korea Train Express (KTX), поездами-экспрессами «Сэмаыль», скорыми поездами «Мугунхва», пассажирскими поездами «Тхониль» по всей стране, а также частью метрополитена в Сеуле и столичном регионе.

Забастовка железнодорожников может нанести особый ущерб студентам, которые поедут сдавать вступительные экзамены в некоторые университеты Сеула, включая Сеульский национальный университет.

Напомним, что в последние дни Южную Кореи сотрясают массовые забастовки, в частности, водителей-дальнобойщиков и работников Сеульского метро.