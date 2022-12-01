Кишинёв, 1 декабря, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Парламент Молдавии одобрил продление еще на 60 дней режима чрезвычайного положения, действующего в республике в связи с кризисом в сфере энергетики, 1 декабря сообщили в пресс-службе законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

В пользу инициативы проголосовали 55 депутатов, представляющих проевропейскую Партию действия и солидарности. Оппозиционные фракции бойкотировали это заседание в знак протеста.

Режим ЧП из-за кризиса в энергетике Молдавии действует с конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент Майя Санду обвинила Россию в том, что молдаване сидят в «темноте и холоде». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва на протяжении 30 лет помогала Кишиневу и проблемы последнего периода связаны с работой нынешних властей республики.