Берлин, 1 декабря, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Германия поставила киевскому режиму три танковых мостоукладчика Biber и восемь надводных беспилотных летательных аппаратов, 1 декабря сообщает на своем сайте немецкое министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Кроме того, Киев получил от ФРГ 12 пограничных автомобилей, 4 тысячи спальных мешков, 30 машин скорой помощи и запасные части для вертолетов Ми-24. Берлин также готовится передать ВСУ семь немецких зенитных самоходных установок Gepard и 100 тысяч наборов для оказания первой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт объявил, что Германия перечислила Киеву €56 млн в качестве финансовой помощи на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.