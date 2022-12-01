Москва, 1 декабря, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Генеральный директор крупнейшей в мире алмазодобывающей российской компании «Алроса» Сергей Иванов решил уйти в отставку, хотя его трудовой договор ещё не истёк. Об этом 1 декабря сообщает РБК, ссылаясь на источники.

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По данным журналистов, в компании к Иванову нет претензий, он собирается уйти в частный бизнес. По неподтверждённой информации, он может перейти в инвестиционную группу Volga Group.

Официальных данных об уходе Иванова пока нет, в «Алроса» и Volga Group отказались комментировать это сообщение.

Стоит отметить, что «Алроса» добывает более 90% от всех алмазов в России и около 25% — в мире. 33% акций компании принадлежит Росимуществу, 25% — Якутии, 8% — якутским улусам, а остальные — частным лицам.